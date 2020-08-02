Белгидромет: условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели

, - сказали в Белгидромете.По последним данным, на большей части территории страны зерновые культуры достигли полной спелости, в Витебской и Могилевской областях отмечается в основном восковая спелость зерна. У яровой пшеницы началось созревание, на северо-востоке страны продолжается налив зерна. Влажность зерна уменьшилась, но остается в основном повышенной. По сведениям ряда метеостанций южной части страны, влажность убираемого зерна близка к кондиционной.Одновременно с уборкой зерновых культур проводится теребление льна, заготовка кормов.