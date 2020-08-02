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Белгидромет: условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели

Условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


"На текущей неделе агрометеорологические условия для уборки зерновых колосовых культур складывались в основном удовлетворительно. Обмолот зерна проводился по мере просыхания стеблестоя. В начале следующей недели условия должны еще улучшиться", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, на большей части территории страны зерновые культуры достигли полной спелости, в Витебской и Могилевской областях отмечается в основном восковая спелость зерна. У яровой пшеницы началось созревание, на северо-востоке страны продолжается налив зерна. Влажность зерна уменьшилась, но остается в основном повышенной. По сведениям ряда метеостанций южной части страны, влажность убираемого зерна близка к кондиционной.

Одновременно с уборкой зерновых культур проводится теребление льна, заготовка кормов.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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