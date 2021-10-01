Белгидромет: умеренно теплая погода и достаток влаги поспособствуют развитию озимых

– пояснили в Белгидромете.По актуальной информации, на большинстве площадей развитие озимых зерновых культур и озимого рапса проходит при хорошей влагообеспеченности. Во многих регионах по северу страны запасы влаги в пахотном горизонте повышенные. На основных массивах у озимых зерновых культур наблюдаются всходы и третий лист. На более поздних посевах происходит прорастание зерна.