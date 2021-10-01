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  2. Белгидромет: умеренно теплая погода и достаток влаги поспособствуют развитию озимых

Белгидромет: умеренно теплая погода и достаток влаги поспособствуют развитию озимых

Умеренно теплая погода и достаточное количество влаги поспособствуют росту озимых, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 


– Состояние посевов озимых культур на большинстве полей отличное. В ближайшее время агрометеорологические условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ могут стать еще лучше. Сохранение тепла на фоне достаточной влагообеспеченности благоприятно отразится на развитии озимых посевов, – пояснили в Белгидромете. 

По актуальной информации, на большинстве площадей развитие озимых зерновых культур и озимого рапса проходит при хорошей влагообеспеченности. Во многих регионах по северу страны запасы влаги в пахотном горизонте повышенные. На основных массивах у озимых зерновых культур наблюдаются всходы и третий лист. На более поздних посевах происходит прорастание зерна. 
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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