В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что сохраняющаяся в настоящее время теплая погода и достаток влаги благоприятно сказываются на формировании колоса озимых зерновых. Об этом сообщает БЕЛТА.
– Теплая погода и на большей части территории страны достаток почвенной влаги способствуют формированию колоса озимых зерновых культур. Повсеместно на посевах ржи и тритикале наблюдается цветение. Озимая пшеница заколосилась, во многих районах у нее также началось цветение. Плотность продуктивного стеблестоя на большинстве наблюдательных участков, особенно озимой ржи и тритикале, в этом году уступает прошлогодней, – уточнили в Белгидромете.
Агрометеорологи также отметили, что в ближайшее время будет преимущественно без осадков, поэтому возможно уменьшение запасов влаги в почве. Однако такая погода будет благоприятна для цветения озимых.
Фото: pixabay.com
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Белгидромет: теплая погода и достаток влаги способствуют формированию колоса озимых
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