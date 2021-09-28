Белгидромет: погодные условия позволяют ускорить сев озимых

Погода позволяет нарастить темы сева озимых, информирует БЕЛТА.
– В последние дни агрометеорологические условия для полевых сельскохозяйственных работ улучшились. На большей части страны верхний 10-сантиметровый слой почвы умеренно увлажнен, что позволяет увеличить темпы сева озимых зерновых культур и зяблевой обработки почвы. На просохших участках улучшились условия для заготовки картофеля, корнеплодов, уборки кукурузы и поздних овощей, – уточнили информацию в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В северо-восточной части республики наблюдается достаточно сложная агрометеорологическая обстановка. На данной территории в некоторых районах фиксирует значительное увлажнение верхнего слоя почвы. Уборочные работы и сев озимых на подобных участках до сих пор затруднены.
Согласно прогнозам агрометеорологов, в течение текущей недели погода будет в основном благоприятствовать просыханию почвы и проведению полевых работ. Вместе с тем в Белгидромете предупредили, что из-за ночных заморозков, которые ожидаются в некоторых регионах Беларуси, необходимо укрывать на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.