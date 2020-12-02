В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды считают, что для начала зимовки озимых культур наблюдаются удовлетворительные погодные условия, пишет БЕЛТА.
– В конце осени на большей части территории Беларуси запасы влаги в метровом горизонте почвы под озимыми культурами и на зяби оказались близки к средним многолетним показателям, в западных районах и местами по югу – несколько меньше. Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси отмечается небольшой снежный покров, в юго-восточном регионе страны он практически отсутствует, – сообщили в Белгидромете.
В скором времени озимые культуры будут продолжать подвергаться закаливанию. Низких температур, которые могут нанести вред зимующим посевам, не предвидится.
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Белгидромет: погодные условия для начала зимовки культур складываются удовлетворительно
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Фото: Артур ПРУПАС