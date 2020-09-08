Белгидромет: погодные условия будут способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых

, – проинформировали в в Белгидромете.По последним данным наблюдений, на значительной части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что благоприятно для проведения сева озимых зерновых культур, появления всходов и дальнейшего развития озимого рапса. В районах, где накануне прошли наиболее интенсивные дожди, отмечается переувлажнение верхнего слоя. На таких площадях обработка почвы под озимый сев, проведение уборочных работ затруднено. Из-за неравномерного распределения осадков на юго-востоке Гомельской области верхний 10-сантиметровый слой почвы слабо увлажнен.