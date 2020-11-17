Белгидромет: опасных для посевов низких температур в ближайшее время не ожидается

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды прокомментировали:Агрометеорологи отметили, что сейчас озимые культуры проходят важный этап подготовки к зимовке. Протекают сложные физиологические процессы, которые определяют степень закалки растений.