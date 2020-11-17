В ближайшее время не стоит ждать опасных для пасевов озимых низких температур, сообщает БЕЛТА.
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды прокомментировали:
– После прекращения активной вегетации озимых культур подразделения Белгидромета провели маршрутное обследование. Озимые зерновые и рапс на основных массивах находятся в хорошем состоянии. Кущение (оптимальная фаза для перезимовки) отмечено на больших площадях, чем в прошлом году.
Агрометеорологи отметили, что сейчас озимые культуры проходят важный этап подготовки к зимовке. Протекают сложные физиологические процессы, которые определяют степень закалки растений.
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Белгидромет: опасных для посевов низких температур в ближайшее время не ожидается
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Фото: САЗОНОВ Андрей