Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности

Завтра, 19 июня, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 11–17 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 28–32 градусов.В воскресенье-понедельник прогнозируется переменная облачность. Будет в основном без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов тепла, а днем – 28–33 градуса.