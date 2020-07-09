"Белгазпромбанк был инструментом для обогащения своего руководства" – на ОНТ вышло специальное расследование громкого уголовного дела

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Возможности авторитетной организации позволили руководству заработать просто огромные суммы, по сути, используя банк, его учредителей и деньги клиентов. Итого более 20 задержанных, в том числе бывший руководитель банка Виктор Бабарико, его замы. Им уже предъявлены конкретные обвинения по вполне конкретным статьям Уголовного кодекса. И эти преступления таковыми признают во всем мире.Фигуранты активно сотрудничают со следствием. Репортаж о том, как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать откаты. Что об этом думают его бывшие подчиненные.Это кадры очной ставки. В процессуальном действии двое. Исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей и его бывший шеф, экс-председатель правления банка Виктор Бабарико.Бывшему главе банка предъявлены серьезные обвинения. А именно: легализация (или отмывание) средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, дача взятки в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Показания дают заместители председателя правления банка, бывшие подчиненные и партнеры по теневому бизнесу. И уже сейчас известны некоторые эпизоды, которые легли в основу обвинения. Один из них – компания «ПриватЛизинг».В 2006 году два бизнесменаАлексей Геращенко и Андрей Харлановичрешили начать новый бизнес. Торговля в рассрочку тогда была в стране новинкой. А спрос на такую услугу уже был. Они создали компанию, которую спустя несколько лет переименовали в «ПриватЛизинг».Харланович до этого ранее работал в Белгазпромбанке. Это был один из аргументов, почему сотрудничество наладили именно с этим банком.Как распределялись откаты, поясняет Дмитрий Кузьмич, бывший заместитель Виктора Бабарико.Работающую схему «отмывания» вскрыть мешало большое количество звеньев цепи перевода денег.Бывший заместитель Виктора Бабарико, обвиняемый Дмитрий Кузьмич, поясняет.Напрямую в «ПриватЛизинге» не работали, но отлично на нем зарабатывали.Вот как это комментирует один из обвиняемых банкиров Сергей Шабан. Заместитель председателя Белгазпромбанка, который получал деньги по раскрытой схеме. Говорит он про свою иностранную компанию.Четыре года назад банком заинтересовались контролирующие органы. И схему упростили еще больше. Деньги передавали прямо в кабинетах зама Белгазпромбанка Кирилла Бадея.А вот что говорит Антон Морозов, которому, с его слов, Бабарико сделал предложение, от которого тот не смог отказаться.Кирилл Бадей оперирует и некоторыми цифрами:Хотел стать кандидатом на пост Главы государства и при этом брал деньги у своих подчиненных. Так, у своего зама – 350 тысяч долларов США в 2019 году.Активная дача показаний и сотрудничество со следствием, безусловно, будут учтены судом, который расставит все точки над «i» в этой истории и назовет вещи своими именами. Бывший же председатель Белгазпромбанка не раз открещивался от своих дел с компанией «ПриватЛизинг».Но, судя по фактам, заканчивать эту историю пока рано. Сам же Виктор Бабарико не нашел, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности.