«Белфармпром» о локализации производства российской вакцины: рассматриваются три площадки

Об этом журналистам по итогам совещания у Главы государства заявил генеральный директор управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.



– Этот этап находится сегодня в достаточно серьезной степени проработки. Мы планируем, что уже в будущем году на нескольких площадках такое производство будет организовано. Процесс вакцинации будет вестись в 2021-м году, в том числе с использованием вакцины, изготовленной в нашей стране.



Сергей Казакевич подчеркнул: речь в наибольшей степени идет о локализации производства вакцины «Спутник V». По его словам, задействованы будут три площадки холдинга: две – в Минске, одна – в Витебске на базе предприятия «Белвитунифарм».



– Мы планируем, что эти три площадки начнут работать одна за одной. Первая – во втором квартале, следующая – в третьем, третья – к концу года, – отметил он. – Производственные площадки при этом придется дооснащать достаточно сильно. Надо сказать, что фармацевтические предприятия Республики Беларусь до настоящего времени масштабного производства вакцины не имели. Это новое для нас производство. И поэтому мы благодарны российским партнерам, что они вместе с нами вступят в эти проекты. Мы получим определенный опыт, технологии и в дальнейшем сможем реализовывать более масштабные проекты в этой сфере.