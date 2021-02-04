Более половины наименований лекарств, которые представлены в государственной сети аптек, из-за установления НДС не подорожали. Об этом рассказал начальник отдела цен и тарифов РУП «Белфармация» Юрий Спижарный, сообщает Белтелерадиокомпания.
По словам специалиста, НДС уже включен в розничную цену препаратов, которые реализует «Белфармация». Также он подчеркнул, что на предприятии и компаниях системы «Фармация» применяют снижение торговых надбавок.
– Мы получаем лекарственные средства от отечественного производителя или из-за рубежа и применяем надбавки не в максимальных размерах, а в значительно сниженных. Таким образом не допускается резкий рост цен, – уточнил Юрий Спижарный.
Фото: БЕЛТА
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«Белфармация»: более половины наименований лекарств не подорожали
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