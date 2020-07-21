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"БелЭмса" наладило выпуск одноразовых медицинских масок

Выпуск медицинских одноразовых трехслойных масок наладили в ООО "БелЭмса" в Могилевском районе. Новая линия позволяет выпускать около 1,2 тысячи защитных средств в минуту. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора предприятия Наталья Шумская.


"Появление новой линии позволило нам наладить выпуск современного и качественного средства индивидуальной защиты. Наша медицинская маска – трехслойная, из нетканого материала. Первый слой, который прилегает к коже, не раздражает ее. Второй слой  фильтрующий, находится внутри маски. Внешний слой защищает от пыли и разнообразных мелких частиц. Маска обеспечивает до 99% защиты от бактерий, что было подтверждено при лабораторных исследованиях в Европе и Америке при получении медицинских сертификатов, – отметила Наталья Шумская.  Также в маске есть пластмассовый фиксатор для носа, обеспечивающий более плотное ее прилегание к лицу. Мы разработали уникальные заушники из материала, который используем при производстве детских подгузников. Он очень мягкий, не натирает кожу и не приносит дискомфорта человеку во время длительного ношения".



Сумма инвестиций составила около $ 2 млн. Новая линия позволила создать около ста дополнительных рабочих мест.

"В первую очередь производственная линия по выпуску одноразовых медицинских масок приобреталась для того, чтобы полностью обеспечить Беларусь качественной продукцией. Остальное идет на экспорт. Мы уже поставили маски в Сербию, Хорватию, Израиль, Турцию, Россию, Украину. Также в скором времени будем осуществлять поставки в США, страны Европы, Ливию, Иран и Ирак. В ближайшее время мы планируем выпускать защитные маски для детей" рассказала Наталья Шумская.

ООО "БелЭмса" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. Здесь производят влажные салфетки, подгузники. Учредителем и инвестором предприятия выступила турецкая компания Ucar Grup. 70% продукции экспортируется в 25 стран мира.










Фото: БЕЛТА
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