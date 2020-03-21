Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-3 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. БЕЛАЗ впервые отправил на рынок Монголии бульдозер

БЕЛАЗ впервые отправил на рынок Монголии бульдозер

БЕЛАЗ отгрузил в Монголию партию спецтехники - поливооросительные машины и бульдозер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Фото: ОАО "БелАЗ"

"Если карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 т и машины производства Белорусского автомобильного завода для монгольских добывающих компаний уже давно и хорошо известное оборудование, то бульдозеры БЕЛАЗ-78231 на этот рынок поставляются впервые", - подчеркнули в пресс-службе.

Последние пять лет БЕЛАЗ отправляет технику в Монголию каждый год, причем большими партиями - только в прошлом году туда поставлено 35 карьерных самосвалов.

В Монголии эксплуатируется порядка 200 единиц техники БЕЛАЗ. Гарантийным и постгарантийным обслуживанием парка белазовской техники занимается аттестованный сервисный центр и официальный дилер ОАО "БЕЛАЗ" компания United Belaz Machinery. "Для бесперебойной работы по заявкам потребителей отгружается необходимое количество оригинальных запасных частей", - отметили в пресс-службе.

Сейчас прорабатывается поставка в Монголию карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 т: ведутся переговоры по поставке карьерной техники как непосредственно с горнодобывающими компаниями, так и с компаниями, работающими по схеме аутсорсинга.

"Объем поставок в 2020 году может составить порядка 40 машин различной грузоподъемности. Также в Монголии проявляют интерес и к новым разработкам БЕЛАЗа - это дизель-троллейвозы грузоподъемностью 220 т", - рассказали на предприятии.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Белорусы могут вернуться домой из Литвы в пешем порядке в трех пунктах пропуска
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
МИД объяснил порядок эвакуации граждан Беларуси из Индии
На PlayStation 5 будут работать почти все игры с нынешнего поколения приставки
«Витебск» одержал минимальную победу над «Городеей» в чемпионате Беларуси по футболу
С 23 января в Беларуси проведено более 20 тысяч тестов на коронавирус нового типа
Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира
Как мастер из Минска создает уникальные народные инструменты и возрождает фольклор
Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс
Как выселить крота с участка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Новый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в «Великом камне»
Что еще нужно сделать для более активного развития экологического земледелия
Кравцов: многие вопросы по капремонту жилья были сняты благодаря открытости в этой работе
Прогноз погоды на 22 марта: от -7 до +4 и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Стрим-экскурсия в Брестском областном краеведческом музее
Паутинный клещ – причина многих неудач с рассадой
Формула-1. Начало сезона отложено на неопределенное время
Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии
Председатель Могилевского облисполкома провел «прямую линию»
Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Прибыль с хозяйским подходом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ