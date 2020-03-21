БЕЛАЗ впервые отправил на рынок Монголии бульдозер

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ОАО "БелАЗ"

, - подчеркнули в пресс-службе.Последние пять лет БЕЛАЗ отправляет технику в Монголию каждый год, причем большими партиями - только в прошлом году туда поставлено 35 карьерных самосвалов.В Монголии эксплуатируется порядка 200 единиц техники БЕЛАЗ. Гарантийным и постгарантийным обслуживанием парка белазовской техники занимается аттестованный сервисный центр и официальный дилер ОАО "БЕЛАЗ" компания United Belaz Machinery., - отметили в пресс-службе.Сейчас прорабатывается поставка в Монголию карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 т: ведутся переговоры по поставке карьерной техники как непосредственно с горнодобывающими компаниями, так и с компаниями, работающими по схеме аутсорсинга., - рассказали на предприятии.ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.