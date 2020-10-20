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БелАЗ продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья

Географическая трансформация экспорта за счет увеличения доли дальнего зарубежья, а также укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках – эти направления были и остаются приоритетными для БелАЗа на современном этапе, говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

Фото: belaz.by

За девять месяцев текущего года диверсификация экспорта продукции предприятия бьет рекорды: среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья и доля рынков дальнего зарубежья в общем объеме поставок техники являются максимальными значениями за всю историю развития компании в сравнении с годовыми значениями.

С января по сентябрь 2020-го в реализации продукции в дальнее зарубежье достигнут рост в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2020 года удельный вес дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки составил 43,8% (+36,4 п.п. к уровню января – сентября 2019-го), в сентябре – 46,8% (+36,1 п.п. к сентябрю 2019-го).

Из 22 стран мира, куда осуществлялась поставка белазовской техники с начала года, 15 – это страны дальнего зарубежья, среди которых выделяются Индия (в сентябре отгружена очередная партия 130-тонных самосвалов, а в целом с начала года – 61 карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн в рамках контракта на поставку 77 самосвалов), ЮАР (в эту страну после шестилетнего перерыва возобновились поставки и отгружены 240-тонные карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75311) и Алжир (туда поставлены две большие партии 60-тонников, а также фронтальные погрузчики, а с 2019 года по сентябрь 2020 года суммарно реализовано уже 33 единицы техники). Также осуществлялись поставки техники (карьерных самосвалов, бульдозеров, поливооросительных машин) в Боснию и Герцеговину, Монголию, Польшу и Болгарию.

На внутренний рынок за девять месяцев года реализовано 10,2 % белазовской продукции, на экспорт отправлено 89,8 %, из них в РФ – 33,1 %, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) – 12,9 %.

Традиционно лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110–130 тонн – 37%, 45 тонн – 20% и 55–60 тонн – 18%.

До конца 2020 года ОАО «БелАЗ» запланированы поставки карьерной техники в Россию, Казахстан, Украину, Монголию, Алжир, Индию, Индонезию и другие страны мира.

«В решении приоритетной задачи по экспансии техники «БелАЗ» на рынки стран дальнего зарубежья с начала 2020 года предприятие достигло существенных успехов. Положительные результаты принесли активная маркетинговая политика по выходу и закреплению на новых рынках сбыта и постоянный поиск дополнительных возможностей для увеличения продаж по всему миру», – отметили в пресс-службе предприятия.
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