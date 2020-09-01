В некоторых телеграмм-каналах появилась информация, что якобы часть заводчан БелАЗа начала бастовать. При этом к сообщению прикреплено видео. Как оказалось, оно было снято в середине августа. А вот что на самом деле происходит на предприятии, мы спросили у заместителя генерального директора по информационной и идеологической работе Станислава Якубовича. Приводим его слова:
- Предприятие работает в штатном режиме. И информация, которая распространяется – очередной фейк, который делают недобросовестные люди. А добросовестные – работают. Рынок добывающей промышленности уже оживает. Идут интенсивные переговоры по поставке нашей техники в ряд регионов. Нам нельзя терять время. Надо работать над решением задач по поставке техники потребителям. А это в свою очередь – развитие коллектива, материальное обеспечение наших семей и города в целом.
sichevich@sb.by
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БелАЗ: предприятие работает в штатном режиме
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