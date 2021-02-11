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  2. БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для угольной компании в Кемерово

БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для угольной компании в Кемерово

Крупная поставка 220-тонных БЕЛАЗов планируется для компании «Кузбассразрезуголь». Об этом сообщили в пресс-службе белорусской компании. 


Крупная поставка организована в рамках действующего долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве с БелАЗом горнодобывающим предприятиям АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». 

Отмечается, что три самосвала БЕЛАЗ-75306 весом в 220 тонн в конце января уже были отгружены в адрес Кедровского угольного разреза, одного из производственных филиалов АО «УК «Кузбассразрезуголь». Поставка остальных 26 единиц БЕЛАЗов планируется на февраль – апрель.

– Созданные на основе многолетних традиций конструирования, современные, надежные и производительные, с низким уровнем эксплуатационных затрат 220-тонные гиганты БЕЛАЗ-75306 являются одними из самых популярных машин, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники, – рассказали в пресс-службе. 


БелАЗ тесно сотрудничает с компанией «Кузбассразрезуголь» вот уже более полувека. В ряду технологического транспорта, который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, доминирующая роль принадлежит именно технике производства ОАО «БелАЗ». Всего их насчитывается около 500 единиц. 

Также на предприятиях флагманской угольной компании Кемеровской области работают машины марки БЕЛАЗ, обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника (поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры).

– Учет запросов потребителей карьерной техники БЕЛАЗ, высокий уровень ее конкурентоспособности, непрерывное стремление совершенствовать свою продукцию, обеспечение ее своевременных поставок – все это способствует многолетнему доверию и упрочению взаимовыгодных отношений ОАО «БелАЗ» и АО «УК «Кузбассразрезуголь», – отметили в пресс-службе. 

Фото: belaz.by
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