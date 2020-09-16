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БЕЛАЗ поставил два 130-тонных самосвала для российского «Апатита»

Два карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 пополнили парк новой белазовской техники на Восточном руднике Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро», Россия), где теперь уже работают шесть 180-тонников и шестнадцать 130-тонников БЕЛАЗ, сообщается на официальном сайте предприятия.

Один из новых 130-тонников БЕЛАЗ готов к перевозкам породы на Восточном руднике. Фото: belaz.by

Новая белазовская карьерная техника – часть большого инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы давнего стратегического партнера Белорусского автомобильного завода на Кольском полуострове. Для эффективной реализации программы проекта в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве Кировского филиала АО «Апатит» с ОАО «БЕЛАЗ», предусматривающее поставку в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов в течение трех лет.

По словам специалистов Кировского филиала АО «Апатит», новые самосвалы высокотехнологичны и работают без проблем. На БЕЛАЗах установлено яркое диодное освещение, есть система безопасного приближения к препятствию: самосвалы оснащены камерами кругового обзора, которые помогают водителям при выполнении маневров.

– Современная техника – это всегда хорошо, – отметил Виктор Максимов, оператор одного из новых БЕЛАЗов. – Из плюсов белорусских машин – сиденье с пневмоподушкой, качественная электроника, аппаратура для более комфортной работы. Словом, хороший самосвал. Сработаемся!

Кировский филиал АО «Апатит» – крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья. Техника БЕЛАЗ работает в карьерах КФ АО «Апатит» с 1960-х годов, когда в Хибинах Мурманской области начались открытые горные разработки апатит-нефелиновых месторождений.
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