БЕЛАЗ поставил два 130-тонных самосвала для российского «Апатита»

Один из новых 130-тонников БЕЛАЗ готов к перевозкам породы на Восточном руднике. Фото:

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Новая белазовская карьерная техника – часть большого инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы давнего стратегического партнера Белорусского автомобильного завода на Кольском полуострове. Для эффективной реализации программы проекта в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве Кировского филиала АО «Апатит» с ОАО «БЕЛАЗ», предусматривающее поставку в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов в течение трех лет.По словам специалистов Кировского филиала АО «Апатит», новые самосвалы высокотехнологичны и работают без проблем. На БЕЛАЗах установлено яркое диодное освещение, есть система безопасного приближения к препятствию: самосвалы оснащены камерами кругового обзора, которые помогают водителям при выполнении маневров., – отметилКировский филиал АО «Апатит» – крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья. Техника БЕЛАЗ работает в карьерах КФ АО «Апатит» с 1960-х годов, когда в Хибинах Мурманской области начались открытые горные разработки апатит-нефелиновых месторождений.