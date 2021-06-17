БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Северную Македонию

Четыре карьерных самосвала БЕЛАЗ-75454 грузоподъемностью 45 тонн отгружены в Северную Македонию для компании Sinpeks d.o.o. Bitola. Это первая поставка техники БЕЛАЗ туда, сообщили в пресс-службе предприятия.
БЕЛАЗ-75454 оснащен двигателем Scania DC 16 (Stage 4f) мощностью 478 кВт. Это новое поколение самосвалов БЕЛАЗ с двигателями, соответствующими современным экологическим стандартам.
На самосвале установлена автоматическая коробка передач, которая помогает выбрать наиболее оптимальный тягово-скоростной режим движения самосвала и система автоматического управления трансмиссией, которая улучшает эксплуатационные характеристики машины за счет поддержания оптимальных рабочих режимов. Безопасную работу и эффективную эксплуатацию БЕЛАЗ-75454 обеспечивают многодисковые маслоохлаждаемые тормоза.
«Мы осваиваем новые регионы и гордимся этим. В ближайших планах – новые поставки и новые рынки сбыта», – отметили в пресс-службе предприятия.
Фото: БЕЛАЗ
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