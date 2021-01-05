Модернизацию Республиканского общественного объединения «Белая Русь» весной 2021 года не исключил его председатель, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько.
Председатель РОО «Белая Русь» отметил, что аналитики прогнозируют возможное усиление в марте 2021 года антигосударственных провокационных действий со стороны местных и зарубежных НКО:
– Финансирование предателей и провокаторов уже открыто. Не исключаю, что в марте, отвечая требованиям времени и продолжая нашу деятельность, направленную на категорическую и бескомпромиссную защиту наших ценностей, оказание всесторонней поддержки лидеру нашего государства, нам предстоит обсудить модернизацию нашей организации, придание ей еще большей общественно-политической значимости. И с новыми силами продолжить нашу деятельность.
Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» проходит сегодня в Минске. Объединение выдвигает делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.
Опубликовано:
2002
«Белая Русь» может получить еще большую общественно-политическую значимость
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Фото: Александр ГОРБАШ