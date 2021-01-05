«Белая Русь» может получить еще большую общественно-политическую значимость

Председатель РОО «Белая Русь» отметил, что аналитики прогнозируют возможное усиление в марте 2021 года антигосударственных провокационных действий со стороны местных и зарубежных НКО:Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» проходит сегодня в Минске. Объединение выдвигает делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.