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  2. Белая полоса и много денег. Каким знакам зодиака повезет в январе

Белая полоса и много денег. Каким знакам зодиака повезет в январе

Январь 2021-го, по мнению астрологов, не самое благоприятное время для укрепления материального положения. Но есть счастливчики – их карманы пустыми точно не будут. Об этом пишет ТСН.

Фото: tarotonline.rs

В этом месяце возможны срывы деловых договоренностей, проблемы в банковской системе и недостаток финансирования. Все это обусловлено конфронтацией Сатурна, Юпитера и Меркурия в знаке Водолея к Марсу, Урану и Черной Луне в знаке Тельца. 

Телец 
Самый лучший план для них – стараться тратить меньше, а работать больше. При таком раскладе в последнюю декаду месяца их ожидают серьезные финансовые поступления. Не стоит отказываться от любых заданий и подработок. В случае с вашей нынешней работой возможно повышение зарплаты. 

Близнецы 
Близнецы будут вполне довольны своим материальным положением весь январь. Наличие денег поможет хорошо отметить праздники и порадовать близких подарками. Звезды предостерегают расточительных Близнецов от бессмысленных трат. При желании что-либо купить стоит несколько раз подумать и определиться, реально ли обойтись без этой вещи. А если товар на витрине все равно будет соблазнять, нужно просто поспешить из магазина. В противном случае они пожалеют о потраченных впустую деньгах.

Львы
У Львов улучшение материального положения будет связано с продвижением по карьерной лестнице. Недостатка в работе они испытывать не будут – в этом месяце все будет способствовать тому, чтобы эти люди показали себя с лучшей стороны. Начальство может доверить им новую и ответственную работу. С этим придет и прибавление к зарплате. 

Весы
Эти люди смогут значительно упрочить свое материальное положение за счет достижений прошлого. Неожиданно начнет приносить доход то, что они сделали в прошлом. Успех будет такой, что Весы смогут ни в чем себе не отказывать и жить на широкую ногу. 
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