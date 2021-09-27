«Белая ласточка Беларуси»: в Ташкенте прошла презентация творческого наследия известной белорусской поэтессы

В Ташкентском государственном педагогическом университете состоялся поэтический вечер «Белая ласточка Беларуси», посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Нины Иосифовны Матяш. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ташкенте.





Организатором мероприятия выступил Белорусский культурный центр «Світанак» города Ташкента при содействии Посольства Республики Беларусь в Республике Узбекистан и Узбекско-Белорусского совместного факультета «Инновационная педагогика».

«Участники поэтического вечера ознакомились с биографией и творческим наследием белорусской поэтессы. Студенты университета продекламировали наиболее известные произведения Нины Матяш. В рамках творческого вечера была организована презентация книг о Республике Беларусь», – рассказали в белорусской дипломатической миссии.

Нина Иосифовна Матяш (1943–2008) – известная белорусская писательница, заслуженный деятель искусств Беларуси. Автор поэтических сборников "Огонь", "Благодарность", "Приручение весны". Писала сказки, пьесы для театра кукол. Переводила с французского и немецкого языков.

Фото посольства Беларуси в Узбекистане

