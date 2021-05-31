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"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу

Авиакомпания "Белавиа" сегодня запустила регулярные рейсы из Минска в Уфу. Такая информация размещена на сайте воздушной гавани.

Фото: БЕЛТА

– Это уже третий российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце. Ранее "Белавиа" открыла такие направления, как Екатеринбург и Самара, – отметили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Уфа стала девятым регулярным маршрутом авиакомпании в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент. 

Рейсы Минск – Уфа – Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00:10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 4:55. Обратный рейс из Уфы планируется в 6:20 с прилетом в столицу Беларуси в 7:05. Время для всех аэропортов указано местное.

В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны – от 183 евро.
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