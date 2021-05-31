"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу

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, – отметили в пресс-службе компании.Отмечается, что Уфа стала девятым регулярным маршрутом авиакомпании в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент.Рейсы Минск – Уфа – Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00:10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 4:55. Обратный рейс из Уфы планируется в 6:20 с прилетом в столицу Беларуси в 7:05. Время для всех аэропортов указано местное.В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны – от 183 евро.