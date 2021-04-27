Национальная авиакомпания «Белавиа» запускает чартерную программу в город Тиват (Черногория) с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
Город Тиват расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Больше информации о чартерных рейсах в Черногорию, осуществляемых «Белавиа», можно получить у туристических операторов.
Фото: архив БЕЛТА
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«Белавиа» запускает чартерную программу в Черногорию с 30 апреля
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