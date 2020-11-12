Авиакомпания ввела дополнительные услуги при регистрации на чартерные рейсы, сообщает авиакомпания "Белавиа".
Теперь пассажиры чартерных рейсов могут сами выбрать место в лайнере при онлайн-регистрации на сайте belavia.by за сутки до вылета. Такая возможность есть только для вылетающих из Беларуси. Те, кто не воспользовался услугой, автоматически регистрируются на свободные места. Если несколько человек проходят регистрацию в одно время, им по возможности предоставляются места рядом.
В числе дополнительных услуг и возможность провоза дополнительного багажа. Это платно, запросить услугу можно при оформлении билета и онлайн, и в кассах.
Перевозка негабаритного (тяжеловесного) багажа, а также специальных категорий багажа, в том числе спортивного снаряжения, не вложенного в перевозимый пассажиром багаж в рамках нормы бесплатного провоза, осуществляется за дополнительную плату по тарифам, установленным для регулярных рейсов, и оплачивается только офлайн.
Если багаж превышает норму по количеству, весу и габаритам, стоимость его провоза рассматривается как сумма ставок за каждое превышение.
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«Белавиа» ввела дополнительные услуги при регистрации на чартерные рейсы
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК