Белорусская авиакомпания возобновит полеты в столицу Эстонии с первого дня следующего года, сообщает пресс-служба «Белавиа».
Рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
В компании подчеркнули: «В соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну».
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«Белавиа» возобновляет рейсы в Таллин с 1 января 2021 года
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК