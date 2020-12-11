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  2. «Белавиа» возобновляет рейсы в Таллин с 1 января 2021 года

«Белавиа» возобновляет рейсы в Таллин с 1 января 2021 года

Белорусская авиакомпания возобновит полеты в столицу Эстонии с первого дня следующего года, сообщает пресс-служба «Белавиа».


Рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

В компании подчеркнули: «В соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну».
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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