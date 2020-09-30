«Белавиа» возобновляет полеты в Москву

, – говорится в сообщении.Вылет из Минска будет в 12:35, из Москвы – в 14:45. Время в пути составит 1 час 20 минут.Иностранным пассажирам нужно иметь медсправку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус нового типа, выданную не позднее чем за 72 часа до прибытия.Дополнительную информацию по ограничениям можно найти на официальном портале «Белавиа» в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров» – «Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам».