«Белавиа» возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск – Москва – Минск с сегодняшнего дня, сообщается в Facebook-аккаунте авиакомпании.
«В соответствии с ограничениями, установленными авиационными властями Российской Федерации, полеты будут выполняться один раз в неделю (по средам) в аэропорт Домодедово», – говорится в сообщении.
Вылет из Минска будет в 12:35, из Москвы – в 14:45. Время в пути составит 1 час 20 минут.
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Иностранным пассажирам нужно иметь медсправку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус нового типа, выданную не позднее чем за 72 часа до прибытия.
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Дополнительную информацию по ограничениям можно найти на официальном портале «Белавиа» в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров» – «Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам».
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«Белавиа» возобновляет полеты в Москву
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК