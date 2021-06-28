Авиакомпания "Белавиа" возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах. такая информация опубликована на официальном сайте национального авиаперевозчика.
– Запрет на перевозку животных отменяется с 1 июля. Чтобы отправиться в путешествие вместе с домашними питомцами, нужно оформить услугу. Это можно сделать, обратившись к турагенту, у которого был куплен тур. Работники организации соберут всю нужную информацию и направят ее в авиакомпанию, – прокомментировали в "Белавиа".
Бронирование и оплата перевозки животного на каждом участке полета должны быть осуществлены не позднее чем за 36 часов до вылета. Допустимое количество животных на каждом рейсе ограничено и зависит от типа воздушного судна. С правилами перевозки животных можно ознакомиться на Belavia.by.
Фото из архива БЕЛТА
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"Белавиа" возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах
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