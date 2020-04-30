«Белавиа» возобновит полеты в Милан с 2 мая

В «Белавиа» обратили внимание на то, что рейсы будут выполняться из терминала 2 в аэропорту Мальпенса до дальнейшего уведомления. В мае количество рейсов будет ограничено. И они будут выполняться только дважды в неделю.Также в сообщении подчеркивается, что туристические поездки по-прежнему не разрешаются. А отправиться в Италию можно лишь по рабочим вопросам или по состоянию здоровья.«Белавиа» призывает узнавать наиболее актуальную информацию по ситуации в Италии во внешнеполитическом ведомстве этой страны и у компетентных служб Италии.