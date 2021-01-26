"Белавиа" предупредила об изменении правил для вылетающих в Польшу пассажиров. Такая информация размещена на сайте авиаперевозчика.
Cо среды, 27 января, желающим вылететь рейсом Минск – Варшава, а также следующим транзитом через Минск или Варшаву, необходимо пройти ПЦР- или экспресс-тест на SARS-CoV-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления.
Пассажиры, которые смогут предоставить тест, освобождаются от самоизоляции по прибытии.
Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом. Оплатить процедуру возможно через банк или через платежный терминал.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" сообщила об изменении правил для вылетающих в Польшу
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