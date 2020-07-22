«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах с 1 августа

Его стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, рассказали в авиакомпании.

«Белавиа» с 1 августа сменит условия покупки дополнительного багажа, это будет зависеть от времени и способа покупки услуги.

Начиная с августа при покупке услуги online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.

Что касается других тарифов, то при покупке online после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро, а вот в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость услуги составит 50 евро.