С завтрашнего дня, 5 августа, «Белавиа» вновь начнет выполнять рейсы по маршруту Минск – Вильнюс – Минск. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.
«Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут», – говорится в сообщении.
⠀
«Белавиа» напоминает, что въезд в Литву разрешен гражданам Литвы и Европейского союза, а также пассажирам, имеющим вид на жительство.
Перед полетом пассажирам необходимо ознакомиться с информацией по ограничениям на въезд в страну назначения и выезд из нее.
Опубликовано:
449
«Белавиа» с 5 августа возобновит полеты в Вильнюс
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК