«Белавиа» с 5 августа возобновит полеты в Вильнюс

, – говорится в сообщении.«Белавиа» напоминает, что въезд в Литву разрешен гражданам Литвы и Европейского союза, а также пассажирам, имеющим вид на жительство.Перед полетом пассажирам необходимо ознакомиться с информацией по ограничениям на въезд в страну назначения и выезд из нее.