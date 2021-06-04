"Белавиа" с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы

Полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю (по средам и субботам) с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20:05 и прибытием в Алматы в 3:55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5:10 и прибытием в столицу Беларуси в 7:20."Белавиа" рекомендует перед покупкой авиабилета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд в страну назначения и выезд из нее.