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"Белавиа" с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы

"Белавиа" с 16 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск – Алматы – Минск. Такая информация размещена на сайте авиакомпании.  


Полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю (по средам и субботам) с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20:05 и прибытием в Алматы в 3:55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5:10 и прибытием в столицу Беларуси в 7:20.

"Белавиа" рекомендует перед покупкой авиабилета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд в страну назначения и выезд из нее.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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