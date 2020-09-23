Белорусская авиакомпания не будет летать в Ригу до 11 октября, а в Ларнаку – до 15 октября, передает БЕЛТА.
Напомним, что улететь из Минска в Таллинн и Ашхабад нельзя до 30 сентября, в Будапешт – до 24 октября (кроме 27 сентября), во все пункты Грузии – до 31 октября.
Рейсы в Россию возобновятся 30 сентября – полеты будут еженедельными (по средам) в московский аэропорт Домодедово. При этом рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.
– Пассажирам, прибывающим в Россию или следующим транзитом, необходимо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не позднее чем за 72 часа до прибытия. Это не относится к гражданам Российской Федерации, – рассказали в "Белавиа".
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.
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"Белавиа" решила продлить приостановку рейсов в Ригу и Ларнаку
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК