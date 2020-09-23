"Белавиа" решила продлить приостановку рейсов в Ригу и Ларнаку

Напомним, что улететь из Минска в Таллинн и Ашхабад нельзя до 30 сентября, в Будапешт – до 24 октября (кроме 27 сентября), во все пункты Грузии – до 31 октября.Рейсы в Россию возобновятся 30 сентября – полеты будут еженедельными (по средам) в московский аэропорт Домодедово. При этом рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.– рассказали в "Белавиа".Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.