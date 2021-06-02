Об этом сообщается в официальном аккаунте авиакомпании в Facebook.
В перечень стран, куда в настоящий момент может летать "Белавиа", находятся Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан и ОАЭ. Авиакомпания приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр и российский Калининград.
– Для компании это большие потери, но коллектив "Белавиа" прилагает все усилия, чтобы справиться. Авиакомпания начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов, – уточняется в сообщении.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
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