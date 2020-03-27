Национальная авиакомпания "Белавиа" продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о прекращении как регулярного, так и чартерного авиасообщения с другими странами. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Там отметили, что договоренность с Москвой уже достигнута. "Соответствующее уведомление от российской стороны получено Департаментом по авиации Минтранса", - заявили в ведомтсве.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с пятницы 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение, исключение составляют только рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

В российских аэропортах организован досмотр всех прибывающих из стран, где зарегистрированы факты заболевания новым коронавирусом. Такие граждане обязаны провести дома 14-дневный карантин.