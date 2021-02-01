Продлен срок переоформления билетов на некоторые рейсы до 30 июня (ранее – до 31 марта). Это распространяется только на участников программы «Белавиа Лидер». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Фото: БЕЛТА
До 30 июня пассажиры могут поменять дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны указанной программы без доплат.
Срок продлен для следующих рейсов:
Минск – Сочи – Минск;
Минск – Краснодар – Минск;
Минск – Нижний Новгород – Минск;
Минск – Ростов-на-Дону – Минск;
Минск – Казань – Минск;
Минск – Калининград – Минск;
Минск – Санкт-Петербург – Минск;
Минск – Москва – Минск;
Минск – Рига – Минск;
Минск – Ашхабад – Минск.
В авиакомпании подчеркнули, что для остальных направлений срок переоформления билетов остается прежним – до 31 марта.
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«Белавиа» продлила срок переоформления авиабилетов на некоторые отмененные рейсы
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