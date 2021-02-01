«Белавиа» продлила срок переоформления авиабилетов на некоторые отмененные рейсы

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До 30 июня пассажиры могут поменять дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны указанной программы без доплат.Срок продлен для следующих рейсов:Минск – Сочи – Минск;Минск – Краснодар – Минск;Минск – Нижний Новгород – Минск;Минск – Ростов-на-Дону – Минск;Минск – Казань – Минск;Минск – Калининград – Минск;Минск – Санкт-Петербург – Минск;Минск – Москва – Минск;Минск – Рига – Минск;Минск – Ашхабад – Минск.В авиакомпании подчеркнули, что для остальных направлений срок переоформления билетов остается прежним – до 31 марта.