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  2. "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января

Рейсы во все пункты России (кроме аэропорта Домодедово) не будут осуществляться по 31 января 2021 года в связи с отсутствием решения со стороны РФ, сообщает БЕЛТА.


В Таллин "Белавиа" не будет летать до 31 декабря. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января, в Ригу - до 31 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не возобновят рейсы в Будапешт и Алматы.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты. 
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