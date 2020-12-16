"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января

В Таллин "Белавиа" не будет летать до 31 декабря. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января, в Ригу - до 31 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не возобновят рейсы в Будапешт и Алматы.Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.