"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 31 декабря

В Ларнаку самолеты "Белавиа" не будут летать до 14 декабря, в Ашхабад – до 1 января, в Ригу – до 31 января следующего года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не будут осуществляться рейсы в Будапешт и Алматы.Также в пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что рейсы "Белавиа" во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) приостановлены по 24 декабря. Это связано с отсутствием разрешения со стороны России.Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.