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  2. «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в РФ, сообщили в пресс-службе авиакомпании.


Во все пункты России рейсы не будут выполняться до 14 сентября. А в Воронеж, Казань и Нижний Новгород – и того дольше, до 24 октября. Причина – отсутствие разрешения со стороны РФ.

Также продлена приостановка рейсов и по ряду других направлений. В Ригу и Ларнаку «Белавиа» не будет летать до 31 августа, в Ашхабад – до 1 сентября, во все пункты Грузии – до 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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