«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

Во все пункты России рейсы не будут выполняться до 14 сентября. А в Воронеж, Казань и Нижний Новгород – и того дольше, до 24 октября. Причина – отсутствие разрешения со стороны РФ.Также продлена приостановка рейсов и по ряду других направлений. В Ригу и Ларнаку «Белавиа» не будет летать до 31 августа, в Ашхабад – до 1 сентября, во все пункты Грузии – до 30 сентября.Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.