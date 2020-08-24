«Белавиа» продлила приостановку рейсов в РФ, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Во все пункты России рейсы не будут выполняться до 14 сентября. А в Воронеж, Казань и Нижний Новгород – и того дольше, до 24 октября. Причина – отсутствие разрешения со стороны РФ.
Также продлена приостановка рейсов и по ряду других направлений. В Ригу и Ларнаку «Белавиа» не будет летать до 31 августа, в Ашхабад – до 1 сентября, во все пункты Грузии – до 30 сентября.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.
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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК