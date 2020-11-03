Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Фото из архива
До 1 января 2021 года полеты в Ашхабад выполняться не будут. Кроме того, рейсов в Будапешт и Алматы не будет до 27 марта 2021-го (кроме 8 ноября).
В связи с отсутствием разрешения со стороны РФ полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) также приостановлены.
В сообщении говорится, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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