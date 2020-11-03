"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку

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До 1 января 2021 года полеты в Ашхабад выполняться не будут. Кроме того, рейсов в Будапешт и Алматы не будет до 27 марта 2021-го (кроме 8 ноября).В связи с отсутствием разрешения со стороны РФ полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) также приостановлены.В сообщении говорится, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.