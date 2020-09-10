«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 30 сентября, проинформировали в пресс-службе авиакомпании.
В Ригу, Ашхабад и во все пункты Грузии национальный авиаперевозчик не будет летать также до указанной даты.
Полеты во все пункты РФ приостановлены до 30 сентября. А в Воронеж, Казань и Нижний Новгород и того дольше – до 24 октября. Это связано с тем, что отсутствует разрешение со стороны России.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.
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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 30 сентября
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК