«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 30 сентября

В Ригу, Ашхабад и во все пункты Грузии национальный авиаперевозчик не будет летать также до указанной даты.Полеты во все пункты РФ приостановлены до 30 сентября. А в Воронеж, Казань и Нижний Новгород и того дольше – до 24 октября. Это связано с тем, что отсутствует разрешение со стороны России.Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.