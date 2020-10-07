«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 24 октября

В Таллин, Ригу, Воронеж, Казань, Нижний Новгород и Будапешт самолеты «Белавиа» также не будут летать до 24 октября. Полетов во все пункты Грузии не будет как минимум до 31 октября, в Ашхабад – до 1 ноября.Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.