Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Казахстана до 24 августа, проинформировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.


Вернуть свои деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года. Обратиться в кассы представительства "Белавиа", а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до указанной даты.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси
В Гродно чествовали 100-летнюю юбиляршу, ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго
«Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске
Лучшие фото недели: досрочное голосование, взрыв в Бейруте и "лисья" жатва. Выбор "СБ"
Отмечен труд социальных работников и волонтеров Минщины по защите граждан во время пандемии COVID-19
Марзалюк: мечта поколений белорусов реализована
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа
Начатый в «СБ. Беларусь сегодня» проект шагнет в каждую школу страны
Как в Беларуси зарождалась и развивалась зеленая энергетика
Актер, сыгравший в "Ромео и Джульетте" и "Войне миров", умер в Канаде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
Руководитель EcooM: мы транслируем гордость к Беларуси
Орда: за обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела
Нью-Йорк остался без света из-за шторма Isaias
В Рогачевском районе многодетная семья въехала в новый дом
Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»
Ассоциация «Честь» обратилась к ветеранам спецназа, действующим спецназовцам и сотрудникам правоохранительных органов
Тахикардия — самый распространенный вид аритмии. Когда лучше провериться у врача?
Анестезиолог-реаниматолог: спасибо нашим людям за то, что во время пандемии поддерживали нас
Спортсмены хоккейного клуба "Брест" свой выбор в пользу будущего страны сделали досрочно
Как будет расходоваться электричество после запуска атомной станции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Они сбегут, они уже бегут
На Брестчине проголосовал уже каждый пятый избиратель: репортаж из Каменецкого района
Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину
Академик Петр Витязь о вкладе Беларуси в «общий космос», международном признании и планах на будущее
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Анатолий Исаченко досрочно проголосовал в свой обеденный перерыв
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с диагнозом COVID-19
К работе в привычном режиме возвращается Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза РНПЦ ОМР имени Александрова
Профессор Валерий Байнев о том, какая экономика нам нужна
В Гомеле после капитальной реконструкции открылся бассейн СДЮШОР №7
Бузовский: нам необходимо сохранить страну
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
За призывы в социальных сетях к участию в несанкционированных мероприятиях, распространение угроз и фейков придется ответить по закону
Почему многовекторность — объективный залог устойчивости
Бузовский: «Гордость ЗА Беларусь» – аккуратно, без лишнего пафоса, но красиво о том, что мы сделали за эти годы
Даже по будничным делам он старается передвигаться бегом – новый герой проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Что нужно знать о дислипидемии
Наталья Шарангович о достижениях и проблемах художественной среды
Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы все условия для того, чтобы человек мог прийти и спокойно проголосовать
Игорь Карпенко досрочно проголосовал
В горпоселке Коханово Николай Шерстнёв открыл предприятие по выращиванию шампиньонов и мини-футбольную площадку
Гостей экофестиваля в Свислочи ждут «болотный крокет» и «лесная рулетка»
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Не профессионал
Паэт, галоўны рэдактар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Віктар Шніп: “Кнігавыданне можа развівацца толькі ў мірным грамадстве”
Cadillac представил свой первый электрический кроссовер
Почему важен каждый голос?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ