"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Казахстана до 24 августа, проинформировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.
Вернуть свои деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года. Обратиться в кассы представительства "Белавиа", а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до указанной даты.
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК