Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Баку. Самолеты не будут летать в столицу Азербайджанской Республики вплоть да 26 ноября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Посетить любые пункты Грузии не получится до 30 ноября, однако будет доступен рейс Тбилиси – Минск. В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 декабря. Полеты в Ашхабад не будут осуществляться до 1 января следующего года. Также до 27 марта 2021-го не будут доступны рейсы в Будапешт и Алматы.
Отмечается, что авиакомпания приостановила полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.
Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до названной даты.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Баку
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