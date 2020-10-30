Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 января 2021 года, пишет БЕЛТА.
Полеты в Ригу, Таллинн и Ларнаку «Белавиа» не будет выполнять до 14 ноября, а во все пункты Грузии – до 31 октября. Также до 27 марта 2021 года приостановлены рейсы в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы. В Россию по воздуху можно попасть только если лететь в московский аэропорт Домодедово.
Сообщается, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.
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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 2021 года
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК