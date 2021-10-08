"Белавиа" продлевает приостановку рейсов в ряд стран по 14 декабря

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов в некоторые страны по 14 декабря. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
– Речь идет о таких городах, как Вена, Брюссель, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Барселона, Рим, Милан, Ларнака, Рига, Вильнюс, Кишинев, Амстердам, Варшава, Белград, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Хельсинки, Париж, Прага, Стокгольм, Таллин, Калининград, – прокомментировали в авиакомпании.
Напоминаем, что сегодня "Белавиа" летает в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, отправляет чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.
Авиакомпания приносит извинения за временные неудобства. Изменить дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов за отмененные рейсы можно в течение срока действия билета. Для оформления возврата нужно обратиться по месту покупки проездных документов.
Фото: архив БЕЛТА