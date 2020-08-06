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«Белавиа» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям

«Белавиа» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.


В большинство российских городов нельзя будет улететь как минимум по 14 августа, в Краснодар и Сочи – по 15 августа, в Воронеж, Казань и Нижний Новгород – по 24 октября.

Рейсы в Вену, Ларнаку и все пункты Казахстана не будут осуществляться по 15 августа, в Ригу – по 16 августа, во все пункты Грузии – по 31 августа, в Ашхабад – по 1 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.
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