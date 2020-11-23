Рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) приостановлены по 24 декабря в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 декабря, в Баку – до 26 ноября, во все пункты Грузии (кроме Тбилиси) – до 30 ноября. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021 года не будет рейсов в Будапешт и Алматы.
Сдать билеты на отмененные рейсы и вернуть деньги или скорректировать даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Это можно сделать в кассах, представительствах авиакомпании, в службе поддержки.
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"Белавиа" приостановила рейсы во все пункты России, кроме Домодедово, до 24 декабря
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