"Белавиа" приостановила рейсы в Женеву до 30 октября

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БЕЛТА

Полеты в Ашхабад и Ригу отменены до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы. Также приостановлены рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 27 марта в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта. Для этого нужно обратиться в кассы, представительства авиакомпании. Задать вопросы можно в службе поддержки.