"Белавиа" приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля

Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Также до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, до 30 октября – в Женеву. Кроме того, приостановлены рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 27 марта в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ. Полеты в Санкт-Петербург "Белавиа" возобновит с 12 февраля, в Ростов-на-Дону – с 13 февраля.Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня). Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.